Главная / Общество /

В Прикамье ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту

Ведомости

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, планировавшийся спецслужбами Украины на Чусовском железнодорожном мосту в Пермском крае, задержан россиянин. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает ТАСС.

По данным спецслужбы, гражданина России 1972 года рождения задержали в городе Чусовом. Он сообщил, что под воздействием мошенников перевел на «безопасные счета» 350 000 руб., переписываясь со злоумышленниками в мессенджере Telegram. Затем для возврата денег мужчина по указанию мошенников изготовил самодельное взрывное устройство для подрыва железнодорожного моста.

У него дома сотрудники ФСБ обнаружили 10 кг взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств и веб-камеру. По данным спецслужб, она предназначалась для наблюдения за железнодорожным мостом.

Следственный отдел УФСБ РФ по Пермскому краю в отношении задержанного возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). В ЦОС рассказали, что сейчас решают, возбуждать ли дела по ст. 30, ст. 205 (приготовление к теракту) и ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

5 декабря 2025 г. в Башкирии силовики задержали восьмерых человек, состоявших в ячейке запрещенной в России международной террористической организации. По данным следствия, задержанные распространяли среди мусульман идеологию террористической организации, основанную на доктрине так называемого всемирного халифата. Они вербовали новых сторонников на подпольных собраниях.

