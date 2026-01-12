В Прикамье ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту

По данным спецслужбы, гражданина России 1972 года рождения задержали в городе Чусовом. Он сообщил, что под воздействием мошенников перевел на «безопасные счета» 350 000 руб., переписываясь со злоумышленниками в мессенджере Telegram. Затем для возврата денег мужчина по указанию мошенников изготовил самодельное взрывное устройство для подрыва железнодорожного моста.