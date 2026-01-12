Газета
Главная / Общество /

Комитет ГД рекомендовал к первому чтению проект о служащих в армии иностранцах

Ведомости

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, который запрещает выдачу другому государству иностранцев, служивших в ВС РФ. Соответствующие данные доступны в электронной базе Госдумы.

Изменения предлагается внести в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Законопроект предусматривает отказ в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора в случаях, когда такие запросы касаются иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего военную службу по контракту в ВС РФ или других российских воинских формированиях.

20 ноября правительство России направило в Госдуму законопроект, который вводит запрет на депортацию и ряд других ограничительных мер в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ или участвовавших в боевых действиях.

Законопроект предусматривает запрет на принятие решений о депортации, реадмиссии, сокращении сроков временного пребывания, отказе или аннулировании разрешений на временное проживание, вида на жительство или разрешений на въезд и пребывание в РФ – в отношении иностранцев и лиц без гражданства, проходивших службу по контракту в ВС РФ или иных воинских формированиях России, а также участвовавших в боевых действиях.

