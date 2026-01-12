Абиссинский кот из России возглавил всемирный рейтинг 2025 года
Абиссинский кот из России возглавил мировой рейтинг выставочных кошек Всемирной федерации кошек (WCF) по итогам 2025 г. Это следует из данных, опубликованных на сайте организации.
Первое место в рейтинге занял двухлетний абиссинец по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк. Он набрал 19 726 баллов и стал лучшим выставочным котом года по версии WCF.
Вторую строчку рейтинга заняла шотландская вислоухая кошка из Таиланда, третье место досталось британской короткошерстной кошке из Белоруссии.
В предварительном рейтинге WCF за 2026 г. также лидирует представитель России – британская короткошерстная кошка 2022 г. р.
23 декабря сообщалось, что правительство РФ при условии доработки поддержало законопроект о введении обязательной маркировки домашних животных и внесении сведений о них в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии, которую ведет Россельхознадзор. Об этом «Ведомостям» сообщили источники, близкие к правительственной комиссии по законопроектной деятельности.