Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Абиссинский кот из России возглавил всемирный рейтинг 2025 года

Ведомости

Абиссинский кот из России возглавил мировой рейтинг выставочных кошек Всемирной федерации кошек (WCF) по итогам 2025 г. Это следует из данных, опубликованных на сайте организации.

WCF Best Cat
WCF Best Cat

Первое место в рейтинге занял двухлетний абиссинец по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк. Он набрал 19 726 баллов и стал лучшим выставочным котом года по версии WCF.

Вторую строчку рейтинга заняла шотландская вислоухая кошка из Таиланда, третье место досталось британской короткошерстной кошке из Белоруссии.

В предварительном рейтинге WCF за 2026 г. также лидирует представитель России – британская короткошерстная кошка 2022 г. р.

23 декабря сообщалось, что правительство РФ при условии доработки поддержало законопроект о введении обязательной маркировки домашних животных и внесении сведений о них в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии, которую ведет Россельхознадзор. Об этом «Ведомостям» сообщили источники, близкие к правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь