Абиссинский кот из России возглавил всемирный рейтинг 2025 года

23 декабря сообщалось, что правительство РФ при условии доработки поддержало законопроект о введении обязательной маркировки домашних животных и внесении сведений о них в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии, которую ведет Россельхознадзор. Об этом «Ведомостям» сообщили источники, близкие к правительственной комиссии по законопроектной деятельности.