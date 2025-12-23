Белый дом поддержал обязательный учет и маркировку домашних животных

Учет в ВетИС депутаты предложили проводить на безвозмездной основе, а маркировку – за счет владельцев животных. Но законодатели не указали, что для учета нужна доработка системы Россельхознадзора. Правительство оценило донастройку ВетИС в 67,5 млн руб., следует из отзыва. Кроме того, перечень видов домашних животных, на которых распространяется действие поправок, должно утвердить Минприроды. В изменениях нужно уточнить, кто конкретно будет иметь доступ к ВетИС и вести учет домашних животных. Непонятно также, как будут обновлять информацию в системе и подтверждать ее достоверность, следует из отзыва.