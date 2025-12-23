Газета
Белый дом поддержал обязательный учет и маркировку домашних животных

В законодательстве могут прописать ответственность за несоблюдение этих требований
Екатерина Дорофеева
Татьяна Акиншина
Правительство при условии доработки поддержало законопроект, который обяжет маркировать домашних животных и вносить о них информацию в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС», сейчас ведет Россельхознадзор для регистрации сельскохозяйственных животных). Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к правительственной комиссии по законопроектной деятельности, второй – в Белом доме.

Законопроект в сентябре этого года внесла в Госдуму группа из 34 депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной (КПРФ). Предлагаются поправки в два закона: об ответственном обращении с животными и о ветеринарии. Учет и маркировка нужны для того, чтобы идентифицировать животных и их хозяев, выявлять источники распространения заразных болезней животных, искать пропавших питомцев и сокращать популяцию животных без владельцев, следует из проекта изменений.

Для постановки на учет понадобятся удостоверение личности владельца и документы, в которых есть информация о происхождении животного, состоянии его здоровья и вакцинации. Хозяева сами смогут выбрать, как промаркировать животное, но из тех вариантов, которые утвердит Министерство природных ресурсов и экологии. Если законопроект примут, изменения вступят в силу с 1 марта 2026 г.

Учет в ВетИС депутаты предложили проводить на безвозмездной основе, а маркировку – за счет владельцев животных. Но законодатели не указали, что для учета нужна доработка системы Россельхознадзора. Правительство оценило донастройку ВетИС в 67,5 млн руб., следует из отзыва. Кроме того, перечень видов домашних животных, на которых распространяется действие поправок, должно утвердить Минприроды. В изменениях нужно уточнить, кто конкретно будет иметь доступ к ВетИС и вести учет домашних животных. Непонятно также, как будут обновлять информацию в системе и подтверждать ее достоверность, следует из отзыва.

Как маркируют домашних животных

Им могут нанести клеймо – татуировку из цифр и букв на паховой области или внутренней стороне уха. Другие варианты – вживление в холку микрочипа с кодом, бирка на ухо, жетон, ошейник или биометрия, считывающая внешний вид животного. Для маркировки и регистрации питомца владелец обращается в клинику, где всем этим занимается ветеринар.

В некоторых субъектах России уже есть региональные государственные информационные системы в области ветеринарии (РГИС), куда включают сведения о маркированных домашних животных. Правительство попросило закрепить в поправках передачу информации из РГИС в федеральную ВетИС. Еще в законопроекте не прописано, как контролировать учет и маркировку животных и какая ответственность предусматривается за неисполнение требований, следует из отзыва Белого дома. В нем также попросили депутатов дополнить поправки переходным периодом, во время которого владельцы должны будут промаркировать питомцев и внести информацию о них в систему.

Эти поправки в закон действительно могли бы помочь в вопросах ответственного обращения с животными, говорит член адвокатской палаты Москвы Мария Шабалина, соглашаясь с замечаниями правительства. По ее словам, России нужна единая система регистрации домашних животных, а учет во ФГИС «ВетИС» – хороший и значимый шаг вперед. Ранее в Госдуме и Мосгордуме обсуждался вопрос, можно ли предоставить доступ именно к этой системе регистрации, но в итоге вопрос остался неразрешенным, сообщила Шабалина.

Министерский законопроект

Вести учет и маркировку питомцев предлагало и Минприроды, разместив в сентябре этого года на портале проектов нормативно-правовых актов проект изменений в законодательство. Прежде всего они касаются собак, уточнили в министерстве. Оно тоже хочет, чтобы сведения о питомцах вошли во ФГИС «ВетИС». Вносить информацию в систему будут иметь право уполномоченные органы, юридические и физические лица, входящие в структуру государственной ветеринарной службы России, а также аттестованные специалисты в области ветеринарии.

Обязательная регистрация и маркировка питомцев – одна из важных мер профилактики появления новых бездомных животных, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы фонда помощи бездомным животным «Ника». При этом важно сделать процедуру доступной по стоимости и географии, обеспечить поддержку и разъяснение владельцам, а также интегрировать систему учета с ветклиниками, приютами и заводчиками, чтобы избежать дублирования данных, предложили в фонде.

Там же добавили, что ответственность за несоблюдение необходима, но ее введение должно идти параллельно с доступом к регистрации и информационной кампанией. «Мы за то, чтобы подход был не карательным, а стимулирующим», – уточнили в фонде, предложив ввести отсрочку и предусмотреть помощь для владельцев, которые не смогли поставить животное на учет.

«Ведомости» направили запрос в правительство с просьбой официально подтвердить одобрение законопроекта.

