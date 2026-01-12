Космонавт Кудь-Сверчков принял командование МКС
Космонавт Сергей Кудь-Сверчков принял командование Международной космической станцией (МКС), сообщили в «Роскосмосе». Церемония передачи полномочий прошла на борту МКС. Астронавт Майкл Финк передал российскому космонавту символический ключ от станции, после чего по традиции прозвучал удар в корабельный колокол.
Как сообщили в «Роскосмосе», командир МКС отвечает за управление экипажем на российском и американском сегментах станции, обеспечение безопасности космонавтов и астронавтов, а также за информирование центров управления полетами в Королеве и Хьюстоне в случае нештатных ситуаций.
В 2025 г. российские космонавты уже дважды возглавляли станцию: в марте командование принял Алексей Овчинин, в августе – Сергей Рыжиков. Должность командира МКС существует с 2000 г., и Кудь-Сверчков стал 36-м российским командиром станции.
27 ноября 2025 г. транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-28» с российско-американским экипажем успешно достиг МКС и пристыковался к модулю «Рассвет». На борту корабля прибыли космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.