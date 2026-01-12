Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Космонавт Кудь-Сверчков принял командование МКС

Ведомости

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков принял командование Международной космической станцией (МКС), сообщили в «Роскосмосе». Церемония передачи полномочий прошла на борту МКС. Астронавт Майкл Финк передал российскому космонавту символический ключ от станции, после чего по традиции прозвучал удар в корабельный колокол.

Как сообщили в «Роскосмосе», командир МКС отвечает за управление экипажем на российском и американском сегментах станции, обеспечение безопасности космонавтов и астронавтов, а также за информирование центров управления полетами в Королеве и Хьюстоне в случае нештатных ситуаций.

В 2025 г. российские космонавты уже дважды возглавляли станцию: в марте командование принял Алексей Овчинин, в августе – Сергей Рыжиков. Должность командира МКС существует с 2000 г., и Кудь-Сверчков стал 36-м российским командиром станции.

27 ноября 2025 г. транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-28» с российско-американским экипажем успешно достиг МКС и пристыковался к модулю «Рассвет». На борту корабля прибыли космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь