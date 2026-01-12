Космонавт Кудь-Сверчков принял командование МКС

Как сообщили в «Роскосмосе», командир МКС отвечает за управление экипажем на российском и американском сегментах станции, обеспечение безопасности космонавтов и астронавтов, а также за информирование центров управления полетами в Королеве и Хьюстоне в случае нештатных ситуаций.