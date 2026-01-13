Маск признался, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

11 июля 2024 г. The New York Times утверждала, что Маск поручил сотрудникам SpaceX детально изучить дизайн и детали марсианского города. Издание ссылалось на слова пяти человек, знакомых с ситуацией, и соответствующие документы. Издание писало, что одна команда разрабатывает чертежи небольших купольных жилых комплексов, включая материалы, которые можно было бы использовать для их строительства. Другая работает над скафандрами для выживания во враждебной среде Марса, в то время как команда врачей исследует, могут ли земляне иметь там детей. Генетический материал для будущей колонии якобы был готов предоставить сам Маск. Тогда же Маск опроверг планы по колонизации Марса.