Маск признался, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Компания SpaceX ставит своей целью межзвездные путешествия, в ходе которых человечество сможет встретить внеземные цивилизации. Об этом заявил создатель компании, американский предприниматель, миллиардер Илон Маск на выступлении в Техасе.
«Мы хотим сделать "Звездный путь" реальностью. То, что сегодня кажется научной фантастикой, однажды станет научным фактом», – сказал Маск (цитата по «РИА Новости»).
11 июля 2024 г. The New York Times утверждала, что Маск поручил сотрудникам SpaceX детально изучить дизайн и детали марсианского города. Издание ссылалось на слова пяти человек, знакомых с ситуацией, и соответствующие документы. Издание писало, что одна команда разрабатывает чертежи небольших купольных жилых комплексов, включая материалы, которые можно было бы использовать для их строительства. Другая работает над скафандрами для выживания во враждебной среде Марса, в то время как команда врачей исследует, могут ли земляне иметь там детей. Генетический материал для будущей колонии якобы был готов предоставить сам Маск. Тогда же Маск опроверг планы по колонизации Марса.