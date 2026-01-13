На первый в 2026 году концерт Долиной в Москве было продано всего 20% билетов
За две недели до запланированного выступления певицы Ларисы Долиной в московском баре Petter было продано около 20% билетов. Об этом пишет «РИА Новости».
Концерт народной артистки РФ состоится 27 января 2026 г. на площадке, рассчитанной на 91 человека. На текущий момент продано 18 билетов. Цены варьируются от 9500 руб. до 18 500 руб. за места за столиками. За места у барной стойки посетителям предлагается заплатить 15 500 руб.
Выступление продлится немногим более часа. Заведение отмечает, что стоимость билета не включает питание и напитки – их необходимо приобретать отдельно.
12 января Светлана Свириденко, адвокат покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье, заявила, что главное управление Федеральной службы судебных приставов (ФППП) по Москве возбудило исполнительное производство в отношении певицы и предоставило ей пять дней для добровольного исполнения судебного решения об освобождении квартиры. По словам защитника, пристав уже возбудил производство и уведомил артистку о сроке для добровольного исполнения.