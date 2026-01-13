На первый в 2026 году концерт Долиной в Москве было продано всего 20% билетов

12 января Светлана Свириденко, адвокат покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье, заявила, что главное управление Федеральной службы судебных приставов (ФППП) по Москве возбудило исполнительное производство в отношении певицы и предоставило ей пять дней для добровольного исполнения судебного решения об освобождении квартиры. По словам защитника, пристав уже возбудил производство и уведомил артистку о сроке для добровольного исполнения.