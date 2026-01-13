Онлайн-сервисы не смогут автоматически списывать деньги за подписки без согласия

Он также напомнил, что сервисы сейчас продолжают автоматически списывать средства с пользовательских счетов в случаях, когда россиянин отказался от услуги или сменил карту. В этом Немкин увидел причину, по которой потребовались указанные поправки в законодательство. Как объяснил депутат, изменения запретят компаниям использовать ранее сохраненные реквизиты карты или банковского счета без явного согласия пользователя.