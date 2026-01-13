Онлайн-сервисы не смогут автоматически списывать деньги за подписки без согласия
В России с 1 марта 2026 г. онлайн-сервисы не смогут автоматически списывать оплату за цифровые подписки при отсутствии явного согласия пользователя. Об этом заявил «РИА Новости» член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«С 1 марта заработает мера против навязывания потребителям подписок – вступят в силу наши поправки, направленные на защиту прав граждан при оформлении цифровых подписок и других услуг с регулярной оплатой», – отметил депутат.
Он также напомнил, что сервисы сейчас продолжают автоматически списывать средства с пользовательских счетов в случаях, когда россиянин отказался от услуги или сменил карту. В этом Немкин увидел причину, по которой потребовались указанные поправки в законодательство. Как объяснил депутат, изменения запретят компаниям использовать ранее сохраненные реквизиты карты или банковского счета без явного согласия пользователя.
16 октября президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий сервисам автоматически списывать оплату за онлайн-подписки с банковских карт, которые пользователи отвязали от личного кабинета. Новые правила распространяются на услуги, оказываемые по абонентскому договору через интернет – с использованием сайта, информационной системы или программы для ЭВМ.