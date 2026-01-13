В Мариуполе задержали подростка за сбор данных о воинских частях
Сотрудники ФСБ задержали в Мариуполе 17-летнего подростка по подозрению в государственной измене. По данным ведомства, он собирал для военной разведки Украины сведения о расположении воинских частей Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ.
В ЦОС уточнили, что задержанный 2008 г. р. установил контакт с представителями главного управления разведки минобороны Украины через интернет-мессенджер. По их заданию он передавал данные о местах дислокации российских воинских частей на территории Мариуполя.
Следственный отдел УФСБ по ДНР возбудил уголовное дело по ст. 275 УК РФ – государственная измена. Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы.
В ФСБ подчеркнули, что украинские спецслужбы продолжают активно искать в интернете исполнителей для разведывательно-диверсионной деятельности. Основной целевой аудиторией, по данным ведомства, остается молодежь, в том числе несовершеннолетние, которые не обладают достаточными юридическими знаниями и не осознают тяжести последствий таких действий.
12 января ФСБ также сообщала о предотвращении теракта на Чусовском железнодорожном мосту в Пермском крае, планировавшегося спецслужбами Украины. По данным ведомства, задержанный гражданин России 1972 г. р. по указанию мошенников изготовил самодельное взрывное устройство после того, как перевел им 350 000 руб. под предлогом «безопасных счетов». Так он надеялся вернуть свои деньги.