В Мариуполе задержали подростка за сбор данных о воинских частях

12 января ФСБ также сообщала о предотвращении теракта на Чусовском железнодорожном мосту в Пермском крае, планировавшегося спецслужбами Украины. По данным ведомства, задержанный гражданин России 1972 г. р. по указанию мошенников изготовил самодельное взрывное устройство после того, как перевел им 350 000 руб. под предлогом «безопасных счетов». Так он надеялся вернуть свои деньги.