Россияне смогут проверить информацию о такси через «Госуслуги»

2 декабря в пресс-службе Мах сообщили, что пользователи смогут получать уведомления от «Госуслуг» прямо в мессенджере. В чат-боте доступны оповещения о записи к врачу, статусах заявлений и штрафах – их можно оплачивать сразу, не выходя из чата. Подтверждения об оплате также появляются в чат-боте.