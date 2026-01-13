Газета
Главная / Общество /

Россияне смогут проверить информацию о такси через «Госуслуги»

Ведомости

Россияне смогут проверить информацию о такси и сведения о перевозчике через «Госуслуги», сообщило Минцифры в мессенджере Max.

Для этого нужно отсканировать специальный QR-код в салоне автомобиля при помощи функции «Госкан» в приложении «Госуслуги». При этом в сервисе «Проверка легкового такси на законность» можно ввести данные вручную.

Данные на «Госуслугах» отображаются из системы Минтранса «Такси», рассказали в Минцифре. Она подтверждает легальность работы. Проверка помогает повысить безопасность на дорогах и сократить число незаконных перевозчиков.

2 декабря в пресс-службе Мах сообщили, что пользователи смогут получать уведомления от «Госуслуг» прямо в мессенджере. В чат-боте доступны оповещения о записи к врачу, статусах заявлений и штрафах – их можно оплачивать сразу, не выходя из чата. Подтверждения об оплате также появляются в чат-боте.

