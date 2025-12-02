Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Пользователи смогут получать уведомления от «Госуслуг» в Мax

Ведомости

Пользователи смогут получать уведомления от «Госуслуг» прямо в мессенджере Max. В чат-боте доступны оповещения о записи к врачу, статусах заявлений и штрафах – их можно оплачивать сразу, не выходя из чата. Подтверждения об оплате также появляются в чат-боте. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

Чтобы получать такие уведомления, необходимо привязать аккаунты Max и «Госуслуг» к одному номеру телефона. Типы уведомлений пользователи могут настроить в личном кабинете на портале.

В августе Max завершил интеграцию с мобильной электронной подписью «Госключ». Это позволило организациям отправлять документы на подписание прямо в чат-бот. В октябре появилась возможность подписывать документы самостоятельно: достаточно отправить файл, выбрать вид подписи и подтвердить операцию.

Max – национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. Приложение включает чаты, аудио- и видеозвонки, отправку крупных файлов, голосовые сообщения и денежные переводы. В сервис интегрированы мини-приложения и чат-боты. Max включен в реестр российского ПО, доступен на мобильных устройствах, компьютерах и в веб-версии. В ноябре аудитория мессенджера достигла 55 млн пользователей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её