Пользователи смогут получать уведомления от «Госуслуг» в Мax

Пользователи смогут получать уведомления от «Госуслуг» прямо в мессенджере Max. В чат-боте доступны оповещения о записи к врачу, статусах заявлений и штрафах – их можно оплачивать сразу, не выходя из чата. Подтверждения об оплате также появляются в чат-боте. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.
Чтобы получать такие уведомления, необходимо привязать аккаунты Max и «Госуслуг» к одному номеру телефона. Типы уведомлений пользователи могут настроить в личном кабинете на портале.
В августе Max завершил интеграцию с мобильной электронной подписью «Госключ». Это позволило организациям отправлять документы на подписание прямо в чат-бот. В октябре появилась возможность подписывать документы самостоятельно: достаточно отправить файл, выбрать вид подписи и подтвердить операцию.
