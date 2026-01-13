В ЦФО ожидаются морозы до -25 градусов с 17-18 января

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова говорила, что 17 и 18 января атмосферное давление в Москве превысит рекордные показатели прошлых лет, а температура опустится сильно ниже нормы. «Над столичным регионом сформируется обширный антициклон. В Москве атмосферное давление повысится до 772 мм ртутного столба. А это означает, что ожидаются новые метеорологические рекорды», – написала она в своем Telegram-канале.