В Москве с 14 января ожидается похолодание до -20 градусов

Система отопления в Москве переводится на повышенный режим работы на фоне ожидаемого похолодания в столице с 14 января. Прогнозируется понижение температуры до -20 градусов, а в отдельных местах до -22. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.