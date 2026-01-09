В Москве с 14 января ожидается похолодание до -20 градусов
Система отопления в Москве переводится на повышенный режим работы на фоне ожидаемого похолодания в столице с 14 января. Прогнозируется понижение температуры до -20 градусов, а в отдельных местах до -22. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
Аварийные службы столицы усиленно работают, чтобы оперативно реагировать на нештатные ситуации, созданы аварийные бригады энергетиков. Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб на основании показателей погодных датчиков и систем диспетчеризации.
Ночью 9 января на Москву и Подмосковье обрушился сильный снегопад. По данным центра погоды «Фобос», за сутки в столице выпало 10–13 мм осадков (20–25% от январской нормы).
Ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец спрогнозировал, что к вечеру высота сугробов в Москве может составить 65 см. Это будет абсолютным рекордом для января за все время наблюдений. Прежний максимум составлял 57 см.
9 января в Москве задействовали максимальное число спецтехники и бригад ручной уборки из-за снегопада. Дополнительно привлечены силы и техника городских инженерных компаний. Работы по ликвидации последствий непогоды проводятся круглосуточно. Ожидается, что снегопад продлится до утра 10 января.