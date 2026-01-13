Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Гособвинение запросило 12 лет для экс-сенатора Арашукова по делу о взятке

Ведомости

Государственное обвинение запросило для бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова 12 лет колонии, а с учетом предыдущего приговора – пожизненное лишение свободы в колонии особого режима, сообщил адвокат Арашукова.

Арашуков, ранее осужденный по делу о преступном сообществе и убийствах, теперь обвиняется в даче взятки сотруднику колонии в особо крупном размере. Гособвинитель также потребовал назначить штраф в размере 420 млн руб.

В октябре 2025 г. в Ленинском райсуде Оренбурга состоялось первое заседание по делу о даче Арашуковым взятки сотруднику ФСИН за послабление условий содержания в колонии. Его адвокат Евгений Ганчаров говорил «Ведомостям», что дело рассматривается на выездных заседаниях, проходящих в колонии «Черный дельфин» (ИК-6), где содержится бывший сенатор.

В декабре 2022 г. Мосгорсуд приговорил Арашукова и его отца Рауля к пожизненному заключению. Суд установил, что они создали преступное сообщество, контролировавшее значительную часть газового бизнеса на Северном Кавказе. Сообщалось также, что они похитили природный газ и средства предприятий газовой отрасли на сумму около 4,4 млрд руб. Ущерб был взыскан в пользу «Газпром межрегионгаза» и его региональных дочерних обществ. Кроме того, суд установил их причастность к организации убийств активиста Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова в 2010 г. Арашуков-младший также был признан виновным в избиении депутата гордумы Черкесска Руслана Карданова, чтобы тот изменил показания.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её