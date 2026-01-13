Гособвинение запросило 12 лет для экс-сенатора Арашукова по делу о взятке
Государственное обвинение запросило для бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова 12 лет колонии, а с учетом предыдущего приговора – пожизненное лишение свободы в колонии особого режима, сообщил адвокат Арашукова.
Арашуков, ранее осужденный по делу о преступном сообществе и убийствах, теперь обвиняется в даче взятки сотруднику колонии в особо крупном размере. Гособвинитель также потребовал назначить штраф в размере 420 млн руб.
В октябре 2025 г. в Ленинском райсуде Оренбурга состоялось первое заседание по делу о даче Арашуковым взятки сотруднику ФСИН за послабление условий содержания в колонии. Его адвокат Евгений Ганчаров говорил «Ведомостям», что дело рассматривается на выездных заседаниях, проходящих в колонии «Черный дельфин» (ИК-6), где содержится бывший сенатор.
В декабре 2022 г. Мосгорсуд приговорил Арашукова и его отца Рауля к пожизненному заключению. Суд установил, что они создали преступное сообщество, контролировавшее значительную часть газового бизнеса на Северном Кавказе. Сообщалось также, что они похитили природный газ и средства предприятий газовой отрасли на сумму около 4,4 млрд руб. Ущерб был взыскан в пользу «Газпром межрегионгаза» и его региональных дочерних обществ. Кроме того, суд установил их причастность к организации убийств активиста Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова в 2010 г. Арашуков-младший также был признан виновным в избиении депутата гордумы Черкесска Руслана Карданова, чтобы тот изменил показания.