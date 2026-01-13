Отбывающего пожизненное экс-сенатора Арашукова осудили еще на 10 лет колонии

В декабре 2022 г. Мосгорсуд приговорил Арашукова и его отца Рауля к пожизненному лишению свободы. Было установлено, что они создали преступное сообщество, контролировавшее значительную часть газового бизнеса на Северном Кавказе. Речь также шла о похищении природного газа и средств предприятий газовой отрасли на сумму около 4,4 млрд руб. Ущерб был взыскан в пользу «Газпром межрегионгаза» и его региональных дочерних обществ. Кроме того, суд установил их причастность к организации убийств активиста Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова в 2010 г. Арашуков-младший также был признан виновным в избиении депутата гордумы Черкесска Руслана Карданова, чтобы тот изменил показания.