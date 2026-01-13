Отбывающего пожизненное экс-сенатора Арашукова осудили еще на 10 лет колонии

Отбывающего пожизненное экс-сенатора Арашукова осудили еще на 10 лет колонииЕму также назначен штраф в 120 млн рублей
По делу о взятке суд приговорил бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова к 10 годам колонии и штрафу в 120 млн руб. По совокупности приговоров Арашуков осужден на пожизненное заключение.
Суд также конфисковал в доход государства 3 млн руб., которые были переданы экс-сенатором в качестве взятки.
13 января гособвинение запросило для экс-сенатора 12 лет колонии и 420 млн руб. штрафа по делу о даче взятки сотруднику колонии в особо крупном размере. Первое заседание по этому делу прошло в октябре 2025 г. в Ленинском райсуде Оренбурга. Арашукова обвинили в даче взятки сотруднику ФСИН за послабление условий содержания в колонии. Его адвокат Евгений Ганчаров говорил «Ведомостям», что дело рассматривалось на выездных заседаниях, проходящих в колонии «Черный дельфин» (ИК-6), где содержится бывший сенатор.
В декабре 2022 г. Мосгорсуд приговорил Арашукова и его отца Рауля к пожизненному лишению свободы. Было установлено, что они создали преступное сообщество, контролировавшее значительную часть газового бизнеса на Северном Кавказе. Речь также шла о похищении природного газа и средств предприятий газовой отрасли на сумму около 4,4 млрд руб. Ущерб был взыскан в пользу «Газпром межрегионгаза» и его региональных дочерних обществ. Кроме того, суд установил их причастность к организации убийств активиста Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова в 2010 г. Арашуков-младший также был признан виновным в избиении депутата гордумы Черкесска Руслана Карданова, чтобы тот изменил показания.