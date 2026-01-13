Суд оштрафовал Гудкова за унижение достоинства в клипе «Я узкий»

В октябре 2024 г. Shaman подал документы на регистрацию товарных знаков «Я русский» – он хотел использовать название своей песни для выпуска алкогольной продукции, парфюмерии и косметики. В марте 2025 г. Роспатент предоставил артисту шесть месяцев для подачи пояснений, однако итогом стала выдача отказа. Причина – несоответствие требованиям государственной регистрации.