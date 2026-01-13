Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд оштрафовал Гудкова за унижение достоинства в клипе «Я узкий»

Ведомости

Красногорский городской суд Московской области оштрафовал телеведущего и блогера Александра Гудкова на 11 000 руб. по административному протоколу об унижении достоинства по признакам происхождения в клипе «Я узкий». Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

Суд установил, что блогер разместил в соцсети «В контакте» видеозапись под названием «Александр Гудков – Я узкий», в котором использовал аранжировку композиции «Я русский» певца Shaman (Ярослава Дронова). Гудков выпустил пародию в 2022 г.

В пресс-службе рассказали, что было проведено психолого-лингвистическое исследование. Согласно выводам, в видеозаписи содержатся публичные действия, направленные на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения, совершенные публично.

Протокол составили по ст. 20.3.1. (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) КоАП РФ.

В октябре 2024 г. Shaman подал документы на регистрацию товарных знаков «Я русский» – он хотел использовать название своей песни для выпуска алкогольной продукции, парфюмерии и косметики. В марте 2025 г. Роспатент предоставил артисту шесть месяцев для подачи пояснений, однако итогом стала выдача отказа. Причина – несоответствие требованиям государственной регистрации.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь