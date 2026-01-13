Суд оштрафовал Гудкова за унижение достоинства в клипе «Я узкий»
Красногорский городской суд Московской области оштрафовал телеведущего и блогера Александра Гудкова на 11 000 руб. по административному протоколу об унижении достоинства по признакам происхождения в клипе «Я узкий». Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.
Суд установил, что блогер разместил в соцсети «В контакте» видеозапись под названием «Александр Гудков – Я узкий», в котором использовал аранжировку композиции «Я русский» певца Shaman (Ярослава Дронова). Гудков выпустил пародию в 2022 г.
В пресс-службе рассказали, что было проведено психолого-лингвистическое исследование. Согласно выводам, в видеозаписи содержатся публичные действия, направленные на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения, совершенные публично.
Протокол составили по ст. 20.3.1. (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) КоАП РФ.
В октябре 2024 г. Shaman подал документы на регистрацию товарных знаков «Я русский» – он хотел использовать название своей песни для выпуска алкогольной продукции, парфюмерии и косметики. В марте 2025 г. Роспатент предоставил артисту шесть месяцев для подачи пояснений, однако итогом стала выдача отказа. Причина – несоответствие требованиям государственной регистрации.