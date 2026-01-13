Мишустин подчеркнул важность российских СМИ во времена фейковых технологий

Премьер подчеркнул, что материалы российских СМИ опровергают ложную информацию, пресекают попытки переписать историю и манипулировать общественным мнением, помогая аудитории ориентироваться в новостном потоке. Он также отметил масштабную работу редакционных коллективов и профессионализм сотрудников, которые, по его словам, находятся в эпицентре ключевых событий, сохраняя точность, объективность и правдивость.