Общество

Мишустин подчеркнул важность российских СМИ во времена фейковых технологий

Ведомости

Российская журналистика приобретает особое значение на фоне активного использования фейковых технологий. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, поздравляя сотрудников СМИ с Днем российской печати.

Глава правительства поздравил журналистов, редакторов, публицистов и корректоров с профессиональным праздником и отметил высокий авторитет и популярность отечественных СМИ.

«Сегодня, когда активно используются фейковые технологии, журналистика приобретает особое значение. Благодаря вам миллионы людей получают актуальные новости, узнают о том, что происходит на линии соприкосновения, о самоотверженности наших защитников», – говорится в обращении Мишустина.

Премьер подчеркнул, что материалы российских СМИ опровергают ложную информацию, пресекают попытки переписать историю и манипулировать общественным мнением, помогая аудитории ориентироваться в новостном потоке. Он также отметил масштабную работу редакционных коллективов и профессионализм сотрудников, которые, по его словам, находятся в эпицентре ключевых событий, сохраняя точность, объективность и правдивость.

13 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что российские журналисты одними из первых публикуют опровержения фейков и при этом сталкиваются с давлением в зарубежных странах с недружественными режимами.

