В России за три года отремонтируют 280 студенческих общежитий
В России в 2026–2028 гг. планируется отремонтировать около 280 студенческих общежитий. Об этом сообщили в правительстве РФ.
Масштабную модернизацию общежитий прокомментировали вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По словам Чернышенко, всего к 2030 г. в стране планируется обновить 800 университетских общежитий.
В кабмине рассказали, что в 2025 г. в рамках первой волны финансирования в 19 регионах отремонтировали 31 общежитие общей площадью 110 000 кв. м. Это обеспечило более 13 300 мест для проживания студентов. В 2026–2028 гг. ремонт затронет порядка 280 общежитий, рассчитанных примерно на 120 000 студентов. Как отметил Фальков, программа охватывает всю сеть вузов, подведомственных федеральным министерствам и ведомствам.
По данным Минобрнауки, с 2019 по 2025 г. на капитальный ремонт около 2000 общежитий для более чем 600 000 студентов также было направлено 46,7 млрд руб. Параллельно в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в России создается сеть современных университетских кампусов. К 2030 г. в стране должно появиться 25 таких студгородков, а к 2036 г. их число планируется увеличить до 40.
24 сентября сообщалось, что Госдума поддержала законопроект о праве студенческих семей на общежитие. Документ предполагает создание изолированных жилых помещений в пределах существующего жилфонда вузов и публикацию информации о доступных местах для таких семей на официальных сайтах учебных заведений.