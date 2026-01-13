В России за три года отремонтируют 280 студенческих общежитий

По данным Минобрнауки, с 2019 по 2025 г. на капитальный ремонт около 2000 общежитий для более чем 600 000 студентов также было направлено 46,7 млрд руб. Параллельно в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в России создается сеть современных университетских кампусов. К 2030 г. в стране должно появиться 25 таких студгородков, а к 2036 г. их число планируется увеличить до 40.