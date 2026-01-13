Бастрыкин передал дело о гибели младенцев в Кузбассе в центральный аппарат СК

В рамках расследования будет дана правовая оценка информации, появившейся в СМИ и социальных сетях, о возможных предыдущих случаях травмирования и гибели детей в этом медицинском учреждении, а также о ненадлежащем оказании медицинской помощи. Следствие намерено установить все обстоятельства произошедшего.