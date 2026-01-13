Бастрыкин передал дело о гибели младенцев в Кузбассе в центральный аппарат СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовное дело о гибели новорожденных в родильном доме Новокузнецка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ в Telegram-канале.
Речь идет об уголовном деле, возбужденном по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Расследование ранее велось следственным управлением СК по Кемеровской области – Кузбассу.
Как сообщалось ранее, в январе текущего года в родильном доме № 1 Новокузнецка скончались девять новорожденных. По поручению Бастрыкина дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.
Глава СК также поручил и. о. руководителя регионального следственного управления Павлу Курочкину представить доклад о первых результатах расследования. Кроме того, к работе подключены опытные следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России.
В рамках расследования будет дана правовая оценка информации, появившейся в СМИ и социальных сетях, о возможных предыдущих случаях травмирования и гибели детей в этом медицинском учреждении, а также о ненадлежащем оказании медицинской помощи. Следствие намерено установить все обстоятельства произошедшего.
13 января министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил массовую гибель младенцев в одном из новокузнецких роддомов. Как сообщал местный минздрав, у младенцев, которые умерли в роддоме № 1 Новокузнецка во время январских праздников, была диагностирована тяжелая внутриутробная инфекция.
После сообщений о гибели девяти новорожденных в роддоме № 1 Новокузнецка Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности, а также халатности. Следователи изымают медицинскую документацию и назначают судебно-медицинские экспертизы. После этого они смогут установить точную причину смерти детей.