В минздраве Кузбасса назвали причину смерти младенцев в одном из роддомов

В родильном доме было принято 234 родов. За этот период в отделение реанимации попали 32 ребенка, из которых 17 находились в крайне тяжелом состоянии. Среди них было 16 недоношенных детей, включая тех, у кого масса тела была экстремально низкой. У всех 17 детей диагностирована тяжелая внутриутробная инфекция, а у одного из них выявлен первичный иммунодефицит.