В минздраве Кузбасса назвали причину смерти младенцев в одном из роддомов
У младенцев, которые умерли в роддоме №1 Новокузнецка во время январских праздников, была диагностирована тяжелая внутриутробная инфекция. Об этом «Интерфаксу» сообщили в минздраве Кемеровской области.
В родильном доме было принято 234 родов. За этот период в отделение реанимации попали 32 ребенка, из которых 17 находились в крайне тяжелом состоянии. Среди них было 16 недоношенных детей, включая тех, у кого масса тела была экстремально низкой. У всех 17 детей диагностирована тяжелая внутриутробная инфекция, а у одного из них выявлен первичный иммунодефицит.
Сейчас четверо детей остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии, а еще четверо были переведены на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени Малаховского.
Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов 13 января подтвердил факт массовой гибели новорожденных. По его словам, сейчас проводится разбирательство, на место выезжала комиссия ведомства для оценки ситуации и принятия мер по предотвращению подобных случаев. Власти региона перераспределили поток рожениц в акушерский стационар №2.
После сообщений о гибели девяти новорожденных в роддоме №1 Новокузнецка Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности, а также халатности. Следователи изымают медицинскую документацию и назначают судебно-медицинские экспертизы. После этого они смогут установить точную причину смерти детей.