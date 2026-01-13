Газета
В минздраве Кузбасса назвали причину смерти младенцев в одном из роддомов

У младенцев, которые умерли в роддоме №1 Новокузнецка во время январских праздников, была диагностирована тяжелая внутриутробная инфекция. Об этом «Интерфаксу» сообщили в минздраве Кемеровской области.

В родильном доме было принято 234 родов. За этот период в отделение реанимации попали 32 ребенка, из которых 17 находились в крайне тяжелом состоянии. Среди них было 16 недоношенных детей, включая тех, у кого масса тела была экстремально низкой. У всех 17 детей диагностирована тяжелая внутриутробная инфекция, а у одного из них выявлен первичный иммунодефицит.

Сейчас четверо детей остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии, а еще четверо были переведены на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени Малаховского.

СК возбудил дело после смерти девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка

Общество

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов 13 января подтвердил факт массовой гибели новорожденных. По его словам, сейчас проводится разбирательство, на место выезжала комиссия ведомства для оценки ситуации и принятия мер по предотвращению подобных случаев. Власти региона перераспределили поток рожениц в акушерский стационар №2.

После сообщений о гибели девяти новорожденных в роддоме №1 Новокузнецка Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности, а также халатности. Следователи изымают медицинскую документацию и назначают судебно-медицинские экспертизы. После этого они смогут установить точную причину смерти детей.

