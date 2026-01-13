СК возбудил дело после смерти девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности после сообщений о гибели новорожденных в роддоме №1 Новокузнецка. Об этом сообщили в СК РФ.
По версии следствия, в январе в новокузнецком родильном доме №1 скончались девять младенцев. Сейчас на месте работают следователи и следователи-криминалисты регионального управления. Они изымают медицинскую документацию и назначают судебно-медицинские экспертизы, по итогам которых будет установлена точная причина смерти детей.
В СК также сообщили, что допрашиваются должностные лица медицинского учреждения. Их действиям или бездействию будет дана правовая оценка.
По ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) грозит до четырех лет колонии, а по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц) – до семи лет лишения свободы.
До этого министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил факт массовой гибели новорожденных. По его словам, проводится разбирательство, на место выезжала комиссия ведомства для оценки ситуации и принятия мер по предотвращению подобных случаев. Власти региона перераспределили поток рожениц в акушерский стационар №2.
Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил о временном отстранении главного врача больницы Виталия Хераскова на время проверки.