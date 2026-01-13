Высота снега в Москве приблизилась к рекорду 1942 года

«На станции на ВДНХ сегодня 43 см. Это близко к рекордному, 26 – это норма, 49 – рекордное значение для этого дня, а тут 43 [см]», – сказал он. Синоптик уточнил, что для Москвы и Московской области значения снежного покрова разные. Например, в Коломне высота снега составляет 50 см, в Черустях – 54 см.