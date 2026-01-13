Газета
Высота снега в Москве приблизилась к рекорду 1942 года

Ведомости

Высота снега в столице дошла до отметки в 43 см и приближается к рекорду 1942 г., когда снежный покров доходил до 49 см. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«На станции на ВДНХ сегодня 43 см. Это близко к рекордному, 26 – это норма, 49 – рекордное значение для этого дня, а тут 43 [см]», – сказал он. Синоптик уточнил, что для Москвы и Московской области значения снежного покрова разные. Например, в Коломне высота снега составляет 50 см, в Черустях – 54 см.

Вильфанд напомнил о «знаменитой зиме» 1941 г., когда началось контрнаступление Красной армии: «Фильмы были, как по пояс в снегу бойцы наши проходили, контратаковали, отбросили немцев от Москвы». Такая же снежная зима была и на следующий 1942 г.

Такого снегопада не помнят здешние места

Мнения

Сильный снегопад в Москве начался 9 января. Тогда за сутки в столице, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, выпало 22 мм осадков – это на 9,1 мм выше прежнего достижения, продержавшегося ровно полвека. Это составляет 42% от месячной нормы. Абсолютный суточный рекорд января в 23 мм был зафиксирован в 1970 г. Снегопад продолжился в ночь на 12 января.

На этом снегопад не останавливается – Гидрометцентр прогнозирует новую волну осадков в ночь на 14 января. Снег будет идти в течение всего следующего дня, общий прирост снежного покрова может составить 7 см.

