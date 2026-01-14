Суд рассмотрит иск к бывшему сенатору РФ Савельеву на сумму более 609 млн рублей
В Одинцовский суд поступило исковое заявление к бывшему сенатору от Тульской области Дмитрию Савельеву об обращении взыскания в доход государства суммы более 609 млн руб. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Московской области.
Заявление направлено первым заместителем генпрокурора России. Указано, что у Савельева имелся не предусмотренный законом доход, который он скрывал от декларирования. Генпрокуратура заявила, что предоставление недостоверных сведений о доходах позволяло ему сохранять статус сенатора и совмещать должностное положение с коммерческой деятельностью.
Савельев перевел свои активы в теневой сектор экономики и продолжил управлять ими запрещенными способами, сообщил суд. При этом он извлекал несправедливые конкурентные преимущества ведения нелегального бизнеса. Первый замгенпрокурора просит взыскать в доход государства 609 561 411 руб. как доход, полученный из непредусмотренных законом источников.
2 августа 2024 г. Савельева арестовали по обвинению в организации приготовления к убийству своего бывшего делового партнера, совладельца компании «Оптомониторинг» Сергея Ионова (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК). По версии следствия, между ними возник конфликт из-за ведения совместного бизнеса: сенатор опосредованно владел долей около 40%. Следствие утверждает, что Савельев предложил знакомому ветерану боевых действий Юрию Нефедову $100 000 за организацию убийства Ионова. В настоящее время экс-сенатор находится под арестом.