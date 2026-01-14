Суд рассмотрит иск к бывшему сенатору РФ Савельеву на сумму более 609 млн рублей

2 августа 2024 г. Савельева арестовали по обвинению в организации приготовления к убийству своего бывшего делового партнера, совладельца компании «Оптомониторинг» Сергея Ионова (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК). По версии следствия, между ними возник конфликт из-за ведения совместного бизнеса: сенатор опосредованно владел долей около 40%. Следствие утверждает, что Савельев предложил знакомому ветерану боевых действий Юрию Нефедову $100 000 за организацию убийства Ионова. В настоящее время экс-сенатор находится под арестом.