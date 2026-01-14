Снежный покров в Подмосковье вырос почти до 60 см

Сильный снегопад в Москве начался 9 января. Тогда за сутки в столице, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, выпало 22 мм осадков – это на 9,1 мм выше прежнего достижения, продержавшегося ровно полвека. Это составляет 42% от месячной нормы. Абсолютный суточный рекорд января в 23 мм был зафиксирован в 1970 г. Снегопад продолжился в ночь на 12 января.