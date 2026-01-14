Снежный покров в Подмосковье вырос почти до 60 см
Снежный покров в Московской области местами достиг почти 60 см. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
По его данным, в подмосковных Черустях высота сугробов составляет 59 см, в Коломне – 51 см, в Михайловском – 47 см, в Кашире и Серпухове – по 44 см, в Волоколамске – около 40 см.
В самой Москве показатели также значительно превышают климатическую норму. На ВДНХ высота снежного покрова достигла 40 см при норме 27 см, на Балчуге – 44 см, в районе МГУ – 48 см.
13 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что высота снега в столице дошла до отметки в 43 см и приближается к рекорду 1942 г., когда снежный покров доходил до 49 см.
Сильный снегопад в Москве начался 9 января. Тогда за сутки в столице, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, выпало 22 мм осадков – это на 9,1 мм выше прежнего достижения, продержавшегося ровно полвека. Это составляет 42% от месячной нормы. Абсолютный суточный рекорд января в 23 мм был зафиксирован в 1970 г. Снегопад продолжился в ночь на 12 января.