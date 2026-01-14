Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В России начали применять препарат против онкологии «Ракурс 223Ra»

Ведомости

Препарат «Ракурс 223Ra», разработанный федеральным научно-клиническим центром радиологии и онкологии ФМБА России, внедрен в медицинскую практику. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства.

Первая партия препарата уже поступила в российские медучреждения. Лекарство прошло госрегистрацию и разрешено к использованию в клинической онкологии.

В основе новой фармацевтической разработки лежит радионуклид радий-223. «Ракурс 223Ra» предназначен для терапии ряда онкологических заболеваний, в первую очередь при наличии костных метастазов. Радиоактивное излучение 223Ra способно целенаправленно воздействовать на злокачественные клетки, уменьшая болевой синдром и повышая качество жизни пациентов.

В декабре 2025 г. министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что стоимость диагностики и лечения онкозаболеваний в России значительно ниже, чем на Западе. По его словам, разница в цене может достигать пяти и более раз, особенно в сфере высокотехнологичных медуслуг.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь