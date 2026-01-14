В России начали применять препарат против онкологии «Ракурс 223Ra»

В декабре 2025 г. министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что стоимость диагностики и лечения онкозаболеваний в России значительно ниже, чем на Западе. По его словам, разница в цене может достигать пяти и более раз, особенно в сфере высокотехнологичных медуслуг.