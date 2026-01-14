В России начали применять препарат против онкологии «Ракурс 223Ra»
Препарат «Ракурс 223Ra», разработанный федеральным научно-клиническим центром радиологии и онкологии ФМБА России, внедрен в медицинскую практику. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства.
Первая партия препарата уже поступила в российские медучреждения. Лекарство прошло госрегистрацию и разрешено к использованию в клинической онкологии.
В основе новой фармацевтической разработки лежит радионуклид радий-223. «Ракурс 223Ra» предназначен для терапии ряда онкологических заболеваний, в первую очередь при наличии костных метастазов. Радиоактивное излучение 223Ra способно целенаправленно воздействовать на злокачественные клетки, уменьшая болевой синдром и повышая качество жизни пациентов.
В декабре 2025 г. министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что стоимость диагностики и лечения онкозаболеваний в России значительно ниже, чем на Западе. По его словам, разница в цене может достигать пяти и более раз, особенно в сфере высокотехнологичных медуслуг.