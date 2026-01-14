Российский паспорт разделил строчку с турецким по доступности безвиза
Российский паспорт оказался на одной строчке с турецким по доступности безвизовых направлений, следует из рейтинга консалтинговой компании Henley & Partners. Рейтинг основан на данных Международной организации воздушного транспорта (ИАТА).
Обе страны находятся на 46-м месте с доступностью 113 безвизовых направлений. Граждане РФ могут свободно попасть в Бразилию, Китай, Египет, Кубу, Грузию, Иран, Сербию, Аргентину, Фиджи и др.
«Соседствуют» с российским и турецким паспортами документы Молдавии (44-е место), Венесуэлы (45-е место), Катара (47-е место), ЮАР (48-е место).
На первом месте в рейтинге находится Сингапур. Гражданам этой страны доступны 192 безвизовых направления. Вторую строчку разделили Япония и Южная Корея (по 188 направлений), третью – Дания, Люксембург, Испания, Швеция, Швейцария (по 186).
США вернулись в топ-10 паспортов мира, заняв 10-ю строчку со 179 направлениями. В октябре 2025 г. Соединенные Штаты впервые вышли из «десятки» паспортов мира рейтинга Henley & Partners.