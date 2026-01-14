Минобрнауки России обновило порядок приема в вузы в 2026 году

Кроме того, в России квота на целевое обучение будет формироваться с указанием конкретных заказчиков, форм обучения, образовательных программ и количества мест. Абитуриенты должны будут заключать договор не позже чем на начало учебного года. Они смогут это сделать электронно, через приложение «Госключ» или обратиться к заказчику напрямую.