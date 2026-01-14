Минобрнауки России обновило порядок приема в вузы в 2026 году
Минобрнауки России скорректировало порядок поступления граждан в высшие учебные заведения на 2026 г., в том числе изменились правила подачи документов приема в вузы по целевой квоте. Об этом сообщило ведомство.
В текущем году россияне смогут подать заявление на прием в вуз через портал «Госуслуги», а также в приемной комиссии или по почте. При этом больше нельзя использовать для этого информационные системы вуза.
Кроме того, в России квота на целевое обучение будет формироваться с указанием конкретных заказчиков, форм обучения, образовательных программ и количества мест. Абитуриенты должны будут заключать договор не позже чем на начало учебного года. Они смогут это сделать электронно, через приложение «Госключ» или обратиться к заказчику напрямую.
Минобрнауки также внесло изменения в процесс поступления выпускников учреждений СПО. Они смогут поступать в вузы без учета результатов ЕГЭ только на специальности, которые соответствуют их профилю предыдущего профессионального образования. В ином случае абитуриенты должны будут сдавать ЕГЭ, их результаты будут учитываться при поступлении.
Граждане РФ, которые сдавали выпускные экзамены в Белоруссии, получили возможность использовать их результаты при поступлении в российские вузы в 2026 г.
«Указание конкретных заказчиков целевого обучения, форм обучения, образовательных программ и количества мест позволит повысить эффективность целевого набора. Эти данные дают возможность обеспечить адресное выделение целевых мест именно в тех объемах и в тех образовательных организациях, в которых целевой прием необходим конкретному работодателю», – сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.
По его словам, обновление правил приема в вузы продиктовано изменениями, внесенными в российское законодательство об образовании в 2025 г., а также итогами прошедшей приемной кампании.
22 декабря 2025 г. глава Минобрнауки Валерий Фальков говорил, что ведомство сократит около 45 000 платных мест в вузах России, в особенности эта процедура коснется негосударственного сектора. Он отметил, что сокращение будет проводиться по 40 направлениям. В числе таких программ министр назвал «Экономику», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденцию», «Рекламу и связи с общественностью».