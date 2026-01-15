Газета
Арестованная бывшая вице-президент «Оборонстроя» имеет ВНЖ за рубежом

Ведомости

Бывшая вице-президент ассоциации «Оборонстрой» Ирина Ясакова, арестованная по обвинению в особо крупном мошенничестве, обладает видом на жительство в иностранном государстве, а также недвижимостью за рубежом. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Суд, обосновывая законность ареста, указал на наличие у обвиняемой ВНЖ и имущества за границей. Защита, настаивая на изменении меры пресечения на домашний арест, отмечала, что Ясакова добровольно участвовала в следственных действиях и сдала загранпаспорт. Адвокат также утверждал, что доказательств ее причастности к преступлению нет, а расследование фактически касается гражданско-правовых отношений.

Таганский суд Москвы арестовал Ясакову в ноябре 2025 г. Ее обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). ТАСС писал, что Ясакова возглавляла несколько подведомственных Минобороны РФ строительных компаний, в числе которых «Оборонстрой», «Оборонэнерго», «Оборонэкспертиза» и «Оборонстройпроект».

С 2016 по 2021 гг. Ясакова была депутатом заксобрания Вологодской области. В 2017 г. женщину признали «самым богатым» депутатом местного парламента.

