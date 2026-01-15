Таксопарки попросили квот при локализации авто

Минпромторг опубликовал перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации машин такси, в октябре 2025 г. В реестр вошла продукция шести брендов – «АвтоВАЗа», УАЗа, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвича», это более чем 20 моделей. В частности, в перечень включены семь моделей Lada – Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel – и две модели УАЗа: «Хантер» и «Патриот». В список также попали минивэн Sollers SP7, электрокары Evolute пяти моделей (I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space), а также три модели Voyah (Free, Dream, Passion) и продукция «Москвича» (модели 3, 3е, 6 и 8). В министерстве отмечали, что перечень будет обновляться по мере появления новых моделей российских брендов и локализованных зарубежных на территории России в рамках заключенных специальных инвестконтрактов (СПИК) с учетом обязательств по углублению локализации.