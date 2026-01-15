Таксопарки попросили квот при локализации авто
Инициативная группа по созданию ассоциации таксомоторных парков 25 декабря 2025 г. обратилась к главе комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгению Москвичеву с предложением распространить региональные квоты на использование нелокализованных автомобилей на таксопарки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.
Издание отмечает, что Москвичев отказался от комментариев по данному обращению.
С марта 2026 г. начнет действовать закон, ограничивающий работу в такси автомобилями, включенными в специальный реестр локализованных моделей. Для самозанятых водителей было принято исключение – они смогут использовать нелокализованные машины в рамках квоты в 25% до 2033 г. Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал в конце 2025 г.
Без переходных мер выполнить требования по локализации смогут только крупные операторы, в то время как самозанятые и небольшие перевозчики не имеют ресурсов для быстрого обновления автопарков, отметили в службе заказа такси «Максим». По данным опроса Национального совета такси, 66% таксопарков не намерены обновлять автомобили в 2026 г.
Согласно оценкам участников рынка, при распространении механизма на таксопарки за квотой обратятся до 500 таких предприятий, отмечает издание. Это обеспечит дополнительные налоговые поступления от их хозяйственной деятельности до 3-5 млрд руб. в год.
Минпромторг опубликовал перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации машин такси, в октябре 2025 г. В реестр вошла продукция шести брендов – «АвтоВАЗа», УАЗа, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвича», это более чем 20 моделей. В частности, в перечень включены семь моделей Lada – Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel – и две модели УАЗа: «Хантер» и «Патриот». В список также попали минивэн Sollers SP7, электрокары Evolute пяти моделей (I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space), а также три модели Voyah (Free, Dream, Passion) и продукция «Москвича» (модели 3, 3е, 6 и 8). В министерстве отмечали, что перечень будет обновляться по мере появления новых моделей российских брендов и локализованных зарубежных на территории России в рамках заключенных специальных инвестконтрактов (СПИК) с учетом обязательств по углублению локализации.