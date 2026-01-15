МВД предупредило о торгующих цифровыми активами через Telegram мошенниках
Мошенники используют Telegram-боты, имитирующие торговлю цифровыми активами. Для придания большей достоверности они демонстрируют поддельные лицензии. Об этом сообщило управление МВД РФ по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
В ведомстве отметили, что отличить поддельную лицензию можно, проверив указана ли в документе организация, которая выдала документ. Кроме того, в «лицензии» может быть указано, что она выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, ликвидированной еще в 2013 г.
Признаком того, что документ поддельный может также выступить то, что в нем упомянут вид деятельности – «криптовалютные операции», которого нет в перечне лицензируемых.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк говорила, что мошенники начали использовать новую схему, которая начинается с телефонного звонка от имени администрации автошколы, где обучается жертва. По ее данным, злоумышленники во время телефонного разговора сообщают о необходимости назвать код авторизации для записи на занятие, активации учебного кабинета или подтверждения экзамена. После передачи кода начинается стандартная схема давления: имитация взлома, заявления о возможной утечке данных и появление «сотрудников правоохранительных органов», которые убеждают спасти деньги или принять участие в следственных действиях.