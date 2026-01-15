МВД предупредило о торгующих цифровыми активами через Telegram мошенниках

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк говорила, что мошенники начали использовать новую схему, которая начинается с телефонного звонка от имени администрации автошколы, где обучается жертва. По ее данным, злоумышленники во время телефонного разговора сообщают о необходимости назвать код авторизации для записи на занятие, активации учебного кабинета или подтверждения экзамена. После передачи кода начинается стандартная схема давления: имитация взлома, заявления о возможной утечке данных и появление «сотрудников правоохранительных органов», которые убеждают спасти деньги или принять участие в следственных действиях.