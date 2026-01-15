Бастрыкин: 38 человек арестовали по делу о хищениях у военных в «Шереметьево»
Уже 38 человек арестовали по делу о хищении средств у бойцов спецоперации в аэропорту «Шереметьево». Всего в состав преступного сообщество входило не менее 40 человек, сообщил ТАСС председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«По данным следствия, в 2022 г. житель Москвы Владимир Бардин создал организованное преступное сообщество <...>. В его состав были вовлечены не менее 40 человек. К настоящему времени задержаны и заключены под стражу 38 участников преступного сообщества, двое находятся в розыске», – сказал он.
По словам главы СК, в основном целями преступников становились участники спецоперации, которые направлялись через «Шереметьево» в отпуск или на лечение после ранений.
В октябре 2025 г. в уголовном деле о хищениях появились семь новых фигурантов. «РИА Новости» сообщало, что все они были арестованы в Москве по ходатайству следствия. Им предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе.
Следствие установило, что преступное сообщество, включавшее сотрудников правоохранительных органов, систематически похищало деньги у участников спецоперации. Основной схемой было завышение цен за такси: изначальная сумма в 1000–2000 руб. могла увеличиться до 40 000–122 000 руб. За отказ платить потерпевшим угрожали физической расправой.