Бастрыкин: 38 человек арестовали по делу о хищениях у военных в «Шереметьево»

«По данным следствия, в 2022 г. житель Москвы Владимир Бардин создал организованное преступное сообщество <...>. В его состав были вовлечены не менее 40 человек. К настоящему времени задержаны и заключены под стражу 38 участников преступного сообщества, двое находятся в розыске», – сказал он.