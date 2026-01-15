И. о. завотделением роддома в Новокузнецке могут арестовать на два месяца

14 января минздрав Кемеровской области сообщил, что в перинатальном центре № 1 провели обследование медицинских работников. У них не обнаружили признаков инфекционных заболеваний. Ведомство уточнило, что все выписанные из центра дети и их матери находятся в удовлетворительном состоянии, у них также отсутствуют признаки инфекционных заболеваний.