Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

И. о. завотделением роддома в Новокузнецке могут арестовать на два месяца

Ведомости

В суде следователь запросил для исполняющего обязанности завотделения роддома в Новокузнецке, где погибли девять младенцев, арест на два месяца, передает ТАСС.

«Учитывая, что подозреваемый задержан на территории Центрального района города Новокузнецка, учитывая вышеизложенное, ходатайствую <...> об избрании <...> меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 27 суток, то есть до 13 марта 2026 г.», – сказал следователь.

Он отметил, что у подозреваемого Алексея Эмиха также отсутствуют медицинские противопоказания, которые препятствуют его содержанию под стражей.

С 4 по 12 января в роддоме № 1 Новокузнецка скончались девять новорожденных. Еще шесть детей были госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии детской клинической больницы имени Ю. С. Малаховского. Местный минздрав сообщал, что у умерших младенцев была диагностирована тяжелая внутриутробная инфекция.

14 января минздрав Кемеровской области сообщил, что в перинатальном центре № 1 провели обследование медицинских работников. У них не обнаружили признаков инфекционных заболеваний. Ведомство уточнило, что все выписанные из центра дети и их матери находятся в удовлетворительном состоянии, у них также отсутствуют признаки инфекционных заболеваний.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её