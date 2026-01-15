И. о. завотделением роддома в Новокузнецке могут арестовать на два месяца
В суде следователь запросил для исполняющего обязанности завотделения роддома в Новокузнецке, где погибли девять младенцев, арест на два месяца, передает ТАСС.
«Учитывая, что подозреваемый задержан на территории Центрального района города Новокузнецка, учитывая вышеизложенное, ходатайствую <...> об избрании <...> меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 27 суток, то есть до 13 марта 2026 г.», – сказал следователь.
Он отметил, что у подозреваемого Алексея Эмиха также отсутствуют медицинские противопоказания, которые препятствуют его содержанию под стражей.
С 4 по 12 января в роддоме № 1 Новокузнецка скончались девять новорожденных. Еще шесть детей были госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии детской клинической больницы имени Ю. С. Малаховского. Местный минздрав сообщал, что у умерших младенцев была диагностирована тяжелая внутриутробная инфекция.
14 января минздрав Кемеровской области сообщил, что в перинатальном центре № 1 провели обследование медицинских работников. У них не обнаружили признаков инфекционных заболеваний. Ведомство уточнило, что все выписанные из центра дети и их матери находятся в удовлетворительном состоянии, у них также отсутствуют признаки инфекционных заболеваний.