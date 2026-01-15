Директора нацпарка «Куршская коса» задержали за незаконную вырубку леса

Кроме того, фигурант хотел скрыть преступление и с помощью своей должности обеспечил появление в нацпарке техники для корчевания пней от срубленных деревьев. Таким же образом он привез оборудование для вывоза срубленной древесины и выравнивания участка. В результате национальному парку, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, причинили ущерб на сумму более 12,7 млн руб.