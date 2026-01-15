Директора нацпарка «Куршская коса» задержали за незаконную вырубку леса
Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора национального парка «Куршская коса» в Калининградской области из-за незаконной вырубки лесных насаждений (ч. 3 ст. 260 УК РФ), сообщили в Telegram-канале СК России. Максимальное наказание по этой статье – семь лет лишения свободы.
Следствие установило, что обвиняемый и его знакомый, а также другие неизвестные лица организовали вырубку деревьев на территории парка. Объем вырубки превысил 150 куб. м на площади около 1 га. Директор планировал в дальнейшем создать в этом месте комплекс частных сооружений в интересах своего знакомого.
Кроме того, фигурант хотел скрыть преступление и с помощью своей должности обеспечил появление в нацпарке техники для корчевания пней от срубленных деревьев. Таким же образом он привез оборудование для вывоза срубленной древесины и выравнивания участка. В результате национальному парку, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, причинили ущерб на сумму более 12,7 млн руб.
О задержании Анатолия Калины стало известно 14 января, однако причины и обстоятельства официально не были раскрыты.