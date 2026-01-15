В Кремле назвали большим горем гибель младенцев в Новокузнецке
После инцидента со смертью девяти младенцев в одном из роддомов Новокузнецка важно принять соответствующие меры по недопущению в дальнейшем повторения таких ситуаций и выяснению причин случившегося. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он отметил, что на региональном и федеральном уровнях уже принимаются необходимые меры, а соответствующие комиссии работают на месте.
«Конечно, мы все глубоко соболезнуем тем родителям, которые потеряли своих детей», – заключил пресс-секретарь российского лидера.
В период с 4 по 12 января в роддоме № 1 Новокузнецка скончались девять новорожденных. Еще шесть детей были госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии детской клинической больницы имени Ю. С. Малаховского. Местный минздрав сообщал, что у умерших младенцев была диагностирована тяжелая внутриутробная инфекция.
14 января главврача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Новокузнецкой клинической больницы № 1 задержали. По словам официального представителя Следственного комитета (СК) РФ Светланы Петренко, в зависимости от роли каждого их подозревают по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).