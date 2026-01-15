В РФ в 2026 году 1,1 млрд рублей направят на программу «Земский учитель»
В 2026 г. на федеральную программу «Земский учитель» будет направлено более 1,1 млрд руб., сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Средства пойдут на привлечение педагогов в малые города и сельские территории.
По его словам, в регионах завершены прошлые конкурсные отборы в рамках программы и закрыты все вакансии 2025 г. Из федерального бюджета на эти цели выделили почти 600 млн руб.
«В текущем году количество мест и средств на программу увеличилось вдвое – до 1216 вакансий и более 1,18 млрд руб.», – отметил вице-премьер.
Чернышенко также подчеркнул важность поддержки педагогов при переезде со стороны регионов. Основная мера поддержки участников программы – единовременная выплата 1 млн руб. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах Дальневосточного федерального округа она составляет 2 млн руб. Средства можно направить на любые цели, включая улучшение жилищных условий.
Программа «Земский учитель» действует с 2020 г. Ее цель – обеспечить кадрами школы в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 000 человек, а также в закрытых административно-территориальных образованиях независимо от численности населения.
17 сентября сообщалось, что с 2027 г. единовременные выплаты участникам программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский работник культуры» и «Земский тренер» в Белгородской, Брянской и Курской областях увеличат до 2 млн руб. по поручению президента.