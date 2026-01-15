В РФ в 2026 году 1,1 млрд рублей направят на программу «Земский учитель»

Чернышенко также подчеркнул важность поддержки педагогов при переезде со стороны регионов. Основная мера поддержки участников программы – единовременная выплата 1 млн руб. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах Дальневосточного федерального округа она составляет 2 млн руб. Средства можно направить на любые цели, включая улучшение жилищных условий.