Умерла предполагаемая дочь певца Фредди Меркьюри
Предполагаемая дочь певца, вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри, известная под псевдонимом Биби, умерла в возрасте 48 лет. Причиной стал рак позвоночника, сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление семьи умершей.
О существовании дочери Меркьюри стало известно в 2025 г. Этот факт раскрыла писательница Лесли Энн Джонс в книге «С любовью, Фредди». По ее словам, песни Queen Bijou и Don’t Try So Hard были написаны о дочери вокалиста группы. В произведении также указано, что певец поддерживал близкие отношения с Биби вплоть до своей смерти в 1991 г.
«Б. теперь с ее любимым и любящим отцом в мире мыслей. Ее прах был развеян над Альпами», – рассказал Daily Mail муж умершей Томас.
В «С любовью, Фредди» говорится, что Меркьюри тайно стал отцом ребенка своей замужней подруги в 1976 г. В 2025 г. Джонс заявила, что у нее есть доказательства в виде анализа ДНК. Книга основана на 17 томах дневников, которые покойный фронтмен Queen передал своей дочери перед своей смертью.
Как отмечает Daily Mail, семья дочери Меркьюри сейчас рассматривает возможность публикации некоторых ее фотографий, в том числе с известным отцом.
Меркьюри родился 5 сентября 1946 г. в Занзибарумере. Он стал вокалистом музыкальной группы Smile в 1970 г. Вскоре придумал ей новый логотип и название – Queen. В 1971 г. окончательно сформировался состав группы. Через год Фредди сменил свою фамилию Булсара на псевдоним Меркьюри. С 1973 по 1991 г. Queen выпустила 14 студийных альбомов. Меркьюри был автором многих известных песен группы. Вокалист умер от пневмонии на фоне СПИДа в ноябре 1991 г. По официальным данным, у него не было детей.