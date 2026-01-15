Умерла предполагаемая дочь певца Фредди Меркьюри

Меркьюри родился 5 сентября 1946 г. в Занзибарумере. Он стал вокалистом музыкальной группы Smile в 1970 г. Вскоре придумал ей новый логотип и название – Queen. В 1971 г. окончательно сформировался состав группы. Через год Фредди сменил свою фамилию Булсара на псевдоним Меркьюри. С 1973 по 1991 г. Queen выпустила 14 студийных альбомов. Меркьюри был автором многих известных песен группы. Вокалист умер от пневмонии на фоне СПИДа в ноябре 1991 г. По официальным данным, у него не было детей.