Daily Mail узнал о внебрачной дочери Фредди Меркьюри

В книге говорится, что у Меркьюри бы роман с супругой его друга в 1976 г. Рождение дочери скрывалось, о ее существовании знали только самые близкие люди музыканта. Сейчас дочери Меркьюри 48 лет, она живет в Европе и работает врачом. Ее имя не называется. Отмечается, что у девушки есть ребенок. Она рассказала, что выросла в любящей семье, но знала, что музыкант, который часто бывал у нее в гостях, был ее настоящим отцом. В первой главе книги приводится рукописное письмо дочери музыканта, в которой она называет близкими и любящими отношения с отцом.