Daily Mail узнал о внебрачной дочери Фредди Меркьюри
У вокалиста британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри была внебрачная дочь. Об этом сообщает таблоид Daily Mail со ссылкой на автора биографии музыканта «С любовью, Фредди» Лесли-Энн Джонс.
В книге говорится, что у Меркьюри бы роман с супругой его друга в 1976 г. Рождение дочери скрывалось, о ее существовании знали только самые близкие люди музыканта. Сейчас дочери Меркьюри 48 лет, она живет в Европе и работает врачом. Ее имя не называется. Отмечается, что у девушки есть ребенок. Она рассказала, что выросла в любящей семье, но знала, что музыкант, который часто бывал у нее в гостях, был ее настоящим отцом. В первой главе книги приводится рукописное письмо дочери музыканта, в которой она называет близкими и любящими отношения с отцом.
Перед смертью в 1991 г. вокалист подарил дочери 17 томов личных дневников, которые она держала в секрете. Теперь женщина передала их биографу. Эти дневники легли в основу новой книги «С любовью, Фредди», которая выйдет в сентябре 2025 г.
Меркьюри родился 5 сентября 1946 г. в Занзибарумере. Он стал вокалистом музыкальной группы Smile в 1970 г. Вскоре придумал ей новый логотип и название – Queen. В 1971 г. окончательно сформировался состав группы. Через год Фредди сменил свою фамилию Булсара на псевдоним Меркьюри. С 1973 г. по 1991 гг. Queen выпустила 14 студийных альбомов. Меркьюри был автором многих известных песен группы. Вокалист умер от пневмонии на фоне СПИДа в ноябре 1991 г. По официальным данным, у него не было детей.