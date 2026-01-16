Мать ребенка Маска подала в суд на xAI из-за генерации откровенных фото

14 января соцсеть X запретила создавать изображения сексуального характера через искусственный интеллект (ИИ) от Grok. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что приветствует такие изменения, но соцсеть должна принять меры в отношении незаконных изображений. Ранее X подверглась критике после того, как отказалась удалить возможность для пользователей манипулировать изображениями сексуального характера с помощью Grok. Вместо этого компания ограничила использование функции обработки изображений и сделала их доступными только в платной подписке.