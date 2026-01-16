Мать ребенка Маска подала в суд на xAI из-за генерации откровенных фото
Эшли Сент-Клэр, мать одного из детей Илона Маска, подала иск в Верховный суд штата Нью-Йорк против xAI. По ее словам, ИИ-инструмент Grok сгенерировал откровенные изображения с ее участием, включая одно, на котором она была несовершеннолетней, пишет The Guardian.
Сент-Клэр утверждает, что Grok, используемый в соцсети X, обещал перестать генерировать откровенные изображения, но продолжал это делать. Женщина требует возмещения ущерба и компенсации. По ее словам, Grok создал десятки дипфейков с сексуальным подтекстом и унижающим достоинство содержанием.
Интересы Сент-Клэр представляет Кэрри Голдберг, адвокат по правам жертв, которая специализируется на привлечении технологических компаний к ответственности. По ее словам, «xAI не является достаточно безопасным продуктом и причиняет неудобства обществу».
«Больше всех пострадала Эшли Сент-Клэр. Эшли подала в суд, потому что Grok преследовал ее, создавая и распространяя оскорбительные и унижающие достоинство изображения с ее участием без ее согласия и публикуя их на X», – отметила Голдберг.
Сам Маск писал в X, что пользователи его приложения несут ответственность за создаваемые ими изображения. По его словам, Grok «не генерирует изображения спонтанно, а делает это только по запросу пользователя».
14 января соцсеть X запретила создавать изображения сексуального характера через искусственный интеллект (ИИ) от Grok. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что приветствует такие изменения, но соцсеть должна принять меры в отношении незаконных изображений. Ранее X подверглась критике после того, как отказалась удалить возможность для пользователей манипулировать изображениями сексуального характера с помощью Grok. Вместо этого компания ограничила использование функции обработки изображений и сделала их доступными только в платной подписке.