В Grok запретили создавать интимные фото
Социальная сеть X запретила создавать изображения сексуального характера через искусственный интеллект (ИИ) от Илона Маска Grok, пишет The Independent со слов премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Он заявил, что приветствует такие изменения, но соцсеть должна принять меры в отношении незаконных изображений.
Ранее Стармер пригрозил в личном сообщении владельцу платформы X Илону Маску, что если соцсеть не сможет контролировать Grok, то правительство сделает это само.
«Если вы получаете прибыль от вреда и злоупотреблений, вы теряете право на саморегулирование», – заявил он.
Ранее X подверглась критике после того, как отказалась удалить возможность для пользователей манипулировать изображениями сексуального характера с помощью Grok. Вместо этого компания ограничила использование функции обработки изображений и сделала их доступными только в платной подписке.
13 января вице-председатель Еврокомиссии Хенна Вирккунен на странице X заявила, что социальной сети грозят последствия, если она не отрегулирует работу своего чат-бота Grok на территории Евросоюза.