Технологии

В Grok запретили создавать интимные фото

Ведомости

Социальная сеть X запретила создавать изображения сексуального характера через искусственный интеллект (ИИ) от Илона Маска Grok, пишет The Independent со слов премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Он заявил, что приветствует такие изменения, но соцсеть должна принять меры в отношении незаконных изображений.

Ранее Стармер пригрозил в личном сообщении владельцу платформы X Илону Маску, что если соцсеть не сможет контролировать Grok, то правительство сделает это само.

«Если вы получаете прибыль от вреда и злоупотреблений, вы теряете право на саморегулирование», – заявил он.

Ранее X подверглась критике после того, как отказалась удалить возможность для пользователей манипулировать изображениями сексуального характера с помощью Grok. Вместо этого компания ограничила использование функции обработки изображений и сделала их доступными только в платной подписке.

13 января вице-председатель Еврокомиссии Хенна Вирккунен на странице X заявила, что социальной сети грозят последствия, если она не отрегулирует работу своего чат-бота Grok на территории Евросоюза.

