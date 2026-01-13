В Еврокомиссии заявили о последствиях для соцсети Х из-за работы чат-бота Grok
Социальной сети Х грозят последствия, если она не отрегулирует работу своего чат-бота Grok на территории Евросоюза (ЕС). Об этом на странице X заявила вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Хенна Вирккунен.
«Х сейчас необходимо исправить свой инструмент на базе искусственного интеллекта в ЕС – и им необходимо сделать это быстро. Если это не будет сделано, мы без колебаний задействуем DSA в полной мере для защиты граждан ЕС», – написала она.
Вирккунен подчеркнула, что в ЕК уже началось расследование. Вице-председатель призвала компанию – владельца X показать свои внутренние документы.
24 декабря США ввели санкции в отношении экс-комиссара Евросоюза (ЕС) Тьерри Бретона и еще четырех европейских чиновников. Тогда американский госдепартамент объяснил это решение попытками политиков заставить компании США контролировать политические высказывания на своих платформах. Въезд в США запретили «ключевым лицам», которые предпринимают попытки установить цензуру.
23 декабря госсекретарь США Марко Рубио назвал санкции против соцсети X атакой не только на саму платформу, но и на американские технологические компании и население США. Это произошло на фоне штрафа в размере 120 млн евро в отношении X со стороны ЕК.