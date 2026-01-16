Сотрудники таможни во «Внуково» пресекли контрабанду $105 000 из Грузии
Таможня в аэропорту «Внуково» обнаружила и пресекла контрабанду $105 000. Пассажирка пыталась незаконно перевезти их из Грузии, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
«Внуковские таможенники пресекли контрабанду $105 000. Денежные средства пыталась незаконно ввезти из Грузии 43-летняя россиянка», – указано в публикации.
По данным ведомства, сотрудники таможни остановили пассажирку в зеленом коридоре. Во время устного опроса она призналась инспекторам, что у нее на руках $105 000, которые были задекларированы в Тбилиси. При этом, как объяснила женщина, она не знакома с российскими правилами, поэтому не подавала декларацию в стране ввоза.
В отношении пассажирки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере). Ей грозит штраф в 10-15-кратном размере от суммы ввоза либо ограничение свободы до четырех лет.
За первое полугодие 2025 г. ФТС выявила 6314 случаев незаконного перемещения валюты физическими лицами. Общая сумма составила 1,2 млрд руб. Тогда ведомство отмечало, что наиболее частым направлениями для вывоза денег стали Турция, ОАЭ, Азербайджан, Китай и Узбекистан. Доллары и евро пользовались большей популярностью у контрабандистов.