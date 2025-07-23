ФТС за полгода пресекла нелегальное перемещение валюты на сумму 1,2 млрд рублей
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ выявила 6314 случаев незаконного перемещения валюты физическими лицами за первые шесть месяцев 2025 г. Общая сумма составила 1,2 млрд руб., сообщила пресс-служба ведомства.
Таможенная служба отметила, что наиболее частым направлениями для вывоза денег стали Турция, ОАЭ, Азербайджан, Китай и Узбекистан. Доллары и евро пользовались большей популярностью у контрабандистов. За первые полгода в 2025 г. органы возбудили 37 уголовных дел по ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов). 19 из них относятся к незаконному ввозу.
При этом более 6000 дел коснулись также административных правонарушений. При перевозке денежных средств в иностранной валюте физлица не декларировали или неверно декларировали деньги (ст. 16.4 КоАП РФ).
22 июля ФТС предупредила о новой мошеннической схеме, связанной с ввозом в страну новых автомобилей для личного пользования. Гражданам, планирующим такую покупку из-за границы, поступают предложения от фиктивных юрлиц об оказании услуг по подбору, ввозу в Россию и таможенному оформлению транспортных средств. Их заставляют перевести крупные суммы денежных средств на счета третьих лиц (стоимость автомобиля, услуги компании, пошлина), а затем перестают выходить на связь.