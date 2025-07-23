ФТС за полгода пресекла нелегальное перемещение валюты на сумму 1,2 млрд рублей

Таможенная служба отметила, что наиболее частым направлениями для вывоза денег стали Турция, ОАЭ, Азербайджан, Китай и Узбекистан. Доллары и евро пользовались большей популярностью у контрабандистов. За первые полгода в 2025 г. органы возбудили 37 уголовных дел по ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов). 19 из них относятся к незаконному ввозу.