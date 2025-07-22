ФТС предупредила об участившихся случаях мошенничества при ввозе авто в РФ

21 июля стало известно о новой схеме мошенников, в рамках которой преступники звонят россиянам от лица сотрудников маркетплейсов и курьерских служб, сообщая о якобы готовой к вручению и уже оплаченной посылке. В ходе беседы жертве присылают код в смс якобы для подтверждения личности. Его мошенники применяют для входа в личный кабинет пользователя или подтверждения операций с его банковскими счетами.