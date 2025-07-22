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ФТС предупредила об участившихся случаях мошенничества при ввозе авто в РФ

Ведомости

Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала участившиеся случаи обмана граждан России, которые планируют ввезти в страну автомобили для личного пользования из-за границы, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным таможенной службы, мошенники связываются с будущими «покупателями» автомобилей в качестве якобы исполнителей услуг по подбору, ввозу в Россию и таможенному оформлению транспортных средств. Их работа обычно стоит намного меньше рыночной цены. Как уточнили в ведомстве, фиктивные фирмы злоумышленников могут быть зарегистрированы «на подставных лиц».

Далее мошенники заключают фиктивный договор с покупателем, предлагают выбрать автомобиль на известных площадках и вежливо требуют оплатить свои услуги. Помимо этого они добиваются передачи на счета третьих лиц суммы, равной полной стоимости автомобиля, а также таможенной пошлины и иногда утилизационного сбора. При получении денег контакты прекращаются.

В ФТС предупредили, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Гражданам в ведомстве посоветовали проверять информацию о компаниях, в том числе с помощью сервисов на сайте Федеральной налоговой службы России, и не переводить средства «частным лицам или сомнительным организациям».

21 июля стало известно о новой схеме мошенников, в рамках которой преступники звонят россиянам от лица сотрудников маркетплейсов и курьерских служб, сообщая о якобы готовой к вручению и уже оплаченной посылке. В ходе беседы жертве присылают код в смс якобы для подтверждения личности. Его мошенники применяют для входа в личный кабинет пользователя или подтверждения операций с его банковскими счетами.

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