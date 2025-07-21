Мошенники начали представляться сотрудниками маркетплейсов

В ходе беседы жертве присылают код по смс для подтверждения личности. Его мошенники применяют для входа в личный кабинет пользователя или подтверждения операций с его банковскими счетами. В ряде случаев человек получает ссылку якобы от курьерской компании, которая переводит на фейковый сайт, где требуется ввести личные данные. Мошенники при этом могут говорить, что посылка будет утилизирована без немедленного подтверждения или прохождения верификации, грозить невозвратом средств и блокировкой аккаунта на маркетплейсе.