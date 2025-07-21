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Мошенники начали представляться сотрудниками маркетплейсов

Ведомости

Аферисты начали звонить россиянам от лица сотрудников маркетплейсов и курьерских служб, сообщая о якобы готовой к вручению и уже оплаченной посылке. Об этом директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук рассказал «РИА Новости».

По словам Бийчука, злоумышленники говорят жертве, что заказ уже оплачен и нужно согласовать для его получения удобное время. Если человек отвечает, что не ожидает заказа, аферисты утверждают, что это ошибка, подарок или оформление заказа на его имя посторонним лицом.

В ходе беседы жертве присылают код по смс для подтверждения личности. Его мошенники применяют для входа в личный кабинет пользователя или подтверждения операций с его банковскими счетами. В ряде случаев человек получает ссылку якобы от курьерской компании, которая переводит на фейковый сайт, где требуется ввести личные данные. Мошенники при этом могут говорить, что посылка будет утилизирована без немедленного подтверждения или прохождения верификации, грозить невозвратом средств и блокировкой аккаунта на маркетплейсе.

17 июля Госдума в втором чтении одобрила поправки о введении штрафов за передачу номера другому лицу в России. Изменения предполагают штраф до 50 000 руб. за передачу абонентского номера, выданного по договору оказания услуг, другому лицу. Штрафы подразумеваются и за передачу другим лицам данных для входа в интернет-ресурсы.

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