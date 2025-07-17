Дума приняла поправки о штрафах за передачу абонентского номера

Дума приняла поправки о штрафах за передачу абонентского номераШтрафы предполагаются и за передачу другим лицам данных для входа в интернет-ресурсы
Государственная дума в втором чтении одобрила поправки о введении штрафов за передачу номера другому лицу в России, следует из документов думской базы.
Поправки предполагают штраф до 50 000 руб. за передачу абонентского номера, выданного по договору оказания услуг, другому лицу.
Штрафы предполагаются и за передачу другим лицам данных для входа в интернет-ресурсы.
16 июля комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению поправки в Кодекс об административных правонарушениях.
Согласно поправкам в КоАП РФ, незаконная передача абонентского номера другому лицу (если это не уголовное преступление) предполагает штраф от 30 000 до 50 000 руб., независимо от того, передал номер гражданин или абонент – юрлицо/ИП.
Отдельно наказывается незаконное предоставление юрлицами или ИП доступа к своим услугам связи посторонним лицам: для ИП предусмотрен штраф от 50 000 до 100 000 руб., для юридических лиц – от 100 000 до 200 000 руб. Изменения направлены на усиление ответственности в транспортно-экспедиционной деятельности и сфере связи.
В то же время, эпизодическая передача номера другому человеку исключительно для личного использования не будет рассматриваться как административное нарушение.