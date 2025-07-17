Дума приняла поправки о штрафах за передачу абонентского номера

Отдельно наказывается незаконное предоставление юрлицами или ИП доступа к своим услугам связи посторонним лицам: для ИП предусмотрен штраф от 50 000 до 100 000 руб., для юридических лиц – от 100 000 до 200 000 руб. Изменения направлены на усиление ответственности в транспортно-экспедиционной деятельности и сфере связи.