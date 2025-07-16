Штраф за передачу номера другому лицу в России может составить до 50 000 рублей
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению поправки, предусматривающие штраф до 50 000 руб. за передачу абонентского номера, выделенного по договору оказания услуг, другому лицу. Информация об этом указана в думской электронной базе.
Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности, а также в сфере связи и информации. В одобренной к принятию таблице поправок указано, что незаконная передача абонентом – физлицом или пользователем услугами связи абонента – юрлица либо индивидуального предпринимателя (ИП) абонентского номера иному лицу (если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния) повлечет за собой штраф от 30 000 до 50 000 руб.
За незаконное предоставление абонентом – юрлицом или индивидуальным предпринимателем возможности пользоваться услугами связи не работающим у них лицам предусмотрен штраф от 50 000 руб. до 100 000 руб. для ИП и от 100 000 руб. до 200 000 руб. для юрлиц.
При этом безвозмездная кратковременная передача номера другому лицу для личных целей не является административным правонарушением.
8 июля зампредседателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко сообщил, что Роскомнадзор (РКН) ежедневно выявляет среди 455 млн звонков 1,2 млн вызовов с подменой номера, используемых мошенниками. Он также напомнил, что в начале 2025 г. был принят и уже вступил в силу пакет из 30 мер, направленных на защиту граждан от киберпреступников. В частности, речь о запрете на использование мессенджеров для сотрудников госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.