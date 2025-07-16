Штраф за передачу номера другому лицу в России может составить до 50 000 рублей

8 июля зампредседателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко сообщил, что Роскомнадзор (РКН) ежедневно выявляет среди 455 млн звонков 1,2 млн вызовов с подменой номера, используемых мошенниками. Он также напомнил, что в начале 2025 г. был принят и уже вступил в силу пакет из 30 мер, направленных на защиту граждан от киберпреступников. В частности, речь о запрете на использование мессенджеров для сотрудников госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.