В РКН сообщили о 1,2 млн фиксируемых ежедневных звонков с подменой номера
Роскомнадзор (РКН) ежедневно выявляет среди 455 млн звонков 1,2 млн вызовов с подменой номера, которые используют мошенники, сообщил зампредседателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на рабочем совещании в ведомстве. Его слова передает пресс-служба кабмина.
Кроме того, Григоренко отметил, что среди мер, направленных на борьбу с мошенниками, в РКН существует блокировка ресурсов мошенников. По его словам, за 2024 г. таких заблокированных сайтов, с помощью которых преступники крали личные данные и деньги жертв, было около 44 000.
«Правительство ведет системную работу по повышению уровня безопасности граждан в цифровой среде, и Роскомнадзор играет в ней значимую роль. Ведомство оперативно выявляет и блокирует схемы злоумышленников», – сказал Григоренко.
Зампредседателя кабмина напомнил, что в начале 2025 г. был принят и уже вступил в силу пакет из 30 мер, направленных на защиту граждан от киберпреступников. Он привел в пример запрет на использование мессенджеров для сотрудников госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.
7 июля в МВД предупредили, что мошенники во время телефонных разговоров или в текстовых сообщениях представляются операторами связи, сотрудниками банков или госорганов, правоохранителями, знакомыми и коллегами, чтобы «обойти осторожность». С помощью различных уловок в зависимости от «роли» они заставляют жертву якобы добровольно установить на мобильный телефон приложения, содержащие вирусы.