В РКН сообщили о 1,2 млн фиксируемых ежедневных звонков с подменой номера

Зампредседателя кабмина напомнил, что в начале 2025 г. был принят и уже вступил в силу пакет из 30 мер, направленных на защиту граждан от киберпреступников. Он привел в пример запрет на использование мессенджеров для сотрудников госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.