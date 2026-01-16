ФСБ задержала троих жителей Запорожской области за шпионаж

Речь идет о двоих жителях Бердянска и жителе села Остриковка Токмакского района. Установлено, что они собирали и передавали противнику через иностранный мессенджер данные о местах дислокации и передвижениях личного состава и военной техники российской армии для нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов.