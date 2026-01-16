Газета
Главная / Общество /

ФСБ задержала троих жителей Запорожской области за шпионаж

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали троих жителей Запорожской области по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на регуправление службы.

Речь идет о двоих жителях Бердянска и жителе села Остриковка Токмакского района. Установлено, что они собирали и передавали противнику через иностранный мессенджер данные о местах дислокации и передвижениях личного состава и военной техники российской армии для нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов.

Возбуждены уголовные дела по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Фигуранты арестованы, им грозит до 20 лет заключения.

В декабре 2025 г. ФСБ задержала жителя запорожского Мелитополя, подозреваемого в передаче Киеву сведений о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ. По данным ведомства, задержанный – гражданин Украины. Он также попал под уголовное дело о шпионаже.

