ФСБ задержала троих жителей Запорожской области за шпионаж
Сотрудники ФСБ задержали троих жителей Запорожской области по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на регуправление службы.
Речь идет о двоих жителях Бердянска и жителе села Остриковка Токмакского района. Установлено, что они собирали и передавали противнику через иностранный мессенджер данные о местах дислокации и передвижениях личного состава и военной техники российской армии для нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов.
Возбуждены уголовные дела по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Фигуранты арестованы, им грозит до 20 лет заключения.
В декабре 2025 г. ФСБ задержала жителя запорожского Мелитополя, подозреваемого в передаче Киеву сведений о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ. По данным ведомства, задержанный – гражданин Украины. Он также попал под уголовное дело о шпионаже.