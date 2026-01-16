Прощание с актером Театра сатиры Виктором Рухмановым пройдет 18 января
Церемония прощания с актером Виктором Рухмановым состоится 18 января с 10:00 до 11:00 мск в пятом зале больницы сети РЖД-медицины на Будайской улице Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале Театра сатиры, где служил артист.
О смерти Рухманова стало известно 14 января. Он скончался в возрасте 95 лет.
Актер родился 19 декабря 1930 г. в Харькове. Ушел на фронт Великой Отечественной войны в возрасте 13 лет. После возвращения с войны выучился актерскому мастерству и работал в Харьковском академическом театре музыкальной комедии до 1957 г. В том же году окончил Школу-студию МХАТ и попал в московский Театр сатиры, где прослужил всю оставшуюся жизнь.
Среди других театральных ролей актера – Простаков в «Недоросле», Алонзо в «Дон Жуан, или Любовь к геометрии», Лещ в «Последних» Максима Горького и др. В 1986 г. получил звание заслуженного артиста РСФСР.