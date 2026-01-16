Прощание с актером Театра сатиры Виктором Рухмановым пройдет 18 января

Актер родился 19 декабря 1930 г. в Харькове. Ушел на фронт Великой Отечественной войны в возрасте 13 лет. После возвращения с войны выучился актерскому мастерству и работал в Харьковском академическом театре музыкальной комедии до 1957 г. В том же году окончил Школу-студию МХАТ и попал в московский Театр сатиры, где прослужил всю оставшуюся жизнь.