Главная / Общество /

Жителей Московского региона предупредили о морозах до -27 градусов

Ведомости

В Московской области с 17 на 18 января температура воздуха будет опускаться до -27 градусов, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Температура ожидается на 7-9 градусов ниже нормы. Синоптик заявил, что это большое отклонение. В самой Москве 17 января температура опустится до -12 градусов, в спальных районах – от -15 до -20.

В ночь на 18 января температура в столице ожидается около -20, а по области до -27. Это «приличный морозец», отметил Вильфанд. Дневные температуры будут от -10 до -12, а по утрам будет холоднее – ниже -15 градусов.

По словам Вильфанда, антициклон определил такую холодную погоду в Москве. Атмосферное давление приблизится к рекордно высокому значению – более 770 мм структурного столба. Это означает, что небо будет безоблачным.

9 января заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что система отопления в Москве переводится на повышенный режим работы на фоне ожидаемого похолодания в столице с 14 января. Прогнозируется понижение температуры до -20 градусов, а в отдельных местах до -22. 

